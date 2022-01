Stadtverwaltung in Nettetal : An der Rathausspitze fehlt bald ein Jurist

Anfang 2023 wird Kämmerer Norbert Müller, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, seinen Schreibtisch im Rathaus räumen. Der heute 65-Jährige geht dann „nach Verlängerung“ in den Ruhestand. Foto: Burghardt, Joachim (jobu)

Nettetal Kämmerer Norbert Müller geht 2023 in den Ruhestand. Er ist der einzige Jurist in der Verwaltungsspitze. Die Frage ist jetzt, ob die Politik nach dem Weggang von Michael Rauterkus wieder einen Beigeordneten im Rathaus haben will.