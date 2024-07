Abfallwirtschaft im Kreis Viersen Mit Luftschleier gegen Geruchsbelästigung

Spätestens am 1. Januar 2025 muss das Wertstoff- und Logistikzentrum seinen Betrieb aufnehmen. Denn die alten Verträge mit der EGN für den Wertstoffhof in Süchteln hat der Abfallbetrieb Kreis Viersen zum Jahresende gekündigt. So soll in Kaldenkirchen bereits im November/Dezember der Probebetrieb starten. Doch Christian Bröker, Leiter Abfallbetrieb Kreis Viersen, ist zuversichtlich. Die Baustelle ist voll im Zeitplan.