Entscheidung im Stadtrat von Nettetal : Stadtbücherei braucht mehr Platz

Lobberich Einstimmiger Beschluss im Nettetaler Rat: Der Nettebetrieb soll den Dachausbau des Altbaus der Stadtbücherei prüfen. Und dafür gibt es einen guten Grund.

Es stellt sich jetzt die Frage, wie sich die Stadtbücherei in Zukunft entwickeln wird. Sollte sich die Bibliothek in den nächsten Jahren noch weiter in Richtung Begegnungsort entwickeln, könnte der Antrag der SPD-Fraktion, das Dachgeschoss des Altbaus auszubauen, ein Schritt in diese Richtung sein, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.