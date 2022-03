Vorfall in Breyell : Trocknungsmaschine in einem lederverarbeitenden Betrieb brannte

Die Feuerwehr löschte am Mittwochabend einen Maschinenbrand in einer Gerberei an der Straße Fongern in Breyell. Foto: Günter Jungmann

Breyell Großeinsatz für die Freiwillige Feuerwehr Nettetal. Am Mittwochabend rückten gleich drei Löschzüge zu einem lederverarbeitenden Betrieb in Breyell aus, in dem eine Trocknungsmaschine in Brand geraten war.

In Breyell brannte am Mittwochabend an der Straße Fongern eine Trocknungsmaschine in einer Gerberei. Gegen 20.23 Uhr wurden die Löschzüge Breyell, Schaag und Kaldenkirchen alarmiert. In dem lederverarbeitenden Betrieb zeichnete sich ein längerer Einsatz ab, es war nicht abzusehen, mit welchen weiteren Ausmaßen man rechnen musste. Deshalb wurde der Löschzug Lobberich mit in den Einsatz einbezogen. Die Einsatzdauer betrug drei Stunden. Im Verlaufe des Einsatzes waren 89 Einsatzkräfte mit 21 Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Nettetal beteiligt.

Trotz der örtlichen Eingrenzung erwies sich die Bekämpfung des Brandherdes durch die enorme Rauchentwicklung als sehr aufwendig. Den sieben eingesetzten Atemschutztrupps gelang es, im Innenangriff das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Den Einsatz leiteten Wehrleiter Leo Thoenissen und die Löschzugführer Dennis Feldges und Tim Schummers. Kreisbrandmeister Rainer Höckels verschaffte sich vor Ort ein Bild über den Einsatz.

(hb)