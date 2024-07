Medizinische Versorgung in Nettetal Fünf Jahre LVR-Tagesklinik in Nettetal

„Angenommen wurden die Angebote der Tagesklinik und der anhängenden Ambulanz hier in Nettetal von Anfang an super“, so Dr. Ralph Marggraf, Ärztlicher Direktor der LVR-Klinik Viersen. Das unterstreiche die Notwendigkeit einer wohnortnahen Versorgung. „Die letzten fünf Jahre haben wir genutzt, um uns personell besser und stabiler aufzubauen. So konnten wir unser Angebot genau auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten abstimmen“, ergänzt er.