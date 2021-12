Einkaufen in Nettetal : „Dat Lädchen“ bietet regionale Lebensmittel rund um die Uhr

Nettetal Wenn abends oder am Wochenende die Geschäfte geschlossen haben und plötzlich Eier oder Wurst im Kühlschrank fehlen, dann hat „Dat Lädchen“ eine Alternative. Dort wird ein Automat mit Eiern, Wurst und Nudeln bestückt.

Eine pinke Tür, ein pinkes Ladenschild: Auffällig ist das Lädchen in jedem Fall. Auch der Slogan ist Programm: „Natürlich regional, wie sonst?“ Dieter Wimmen kommt aus der Landwirtschaft, besser gesagt: Er ist in die Landwirtschaft hineingeboren. „Seit ich klein bin, bin ich da reingewachsen“, erklärt Wimmen. Nun führt er einen landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb – hauptberuflich allerdings ist er Konstrukteur. Sein Vater hat den Hof auf der Neustraße in Nettetal mehr als 40 Jahre lang geführt. Dieter Wimmen bewirtschaftet 15 Hektar Acker- und Weidefläche, hat 20 Mastrinder und seinen mobilen Hühnerstall – pink foliert natürlich und mit dem, wie er sagt, provokanten Satz „Artgerechte Tierhaltung muss nicht immer grün sein“ beschriftet. Um den mobilen Hühnerstall herum picken 200 Hühner, die täglich bis zur Dämmerung Ausgang haben.

In ihrem Lädchen bieten Susanne und Dieter Wimmen Produkte an, die so weit wie möglich von den eigenen Tieren kommen. Aus dem Hahnenfleisch – Wimmen gehört dem Bruderhahn-Verband an, der sich gegen die Tötung von männlichen Küken richtet – wird Frikassee, Suppe oder Currywurst gemacht. Die Rinder, die auf der Weide grasen und im Winter auf Stroh laufen, wie Wimmen betont, werden beim Metzger Abelen in Breyell geschlachtet und zu Fleisch verarbeitet. Also finden sich im Sortiment des Lädchens neben den Eiern und den Eiernudeln aus den eigenen Eiern, den Kartoffeln und Zwiebeln eines regionalen Betriebes, auch die Fleischprodukte. „Ich möchte Menschen ansprechen, die wissen wollen, wo die Lebensmittel herkommen, vor allem auch die jüngeren Leute“, so Wimmen.