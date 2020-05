Nettetal : Nettecard bereitet eigenen Onlineshop vor

Christoph Cremers, Geschäftsführer von Nettepunkt, zeigt eine der 10.000 Karten, die an Nettetaler Kunden ausgegeben wurden. Der Versicherungskaufmann hat selber ein Büro auf der Wevelinghover Straße. Foto: Heribert Brinkmann

Nettetal Die Nettecard wurde 2017 modernisiert. Wöchentliche Newsletter schaffen besondere Kundenkontakte. Mit Gutschein-Verkäufen, Lieferservice und einem Onlineshop setzt die Nettecard voll auf digitale Möglichkeiten.

Jeder 50. Einkauf gewinnt. Zum Stadtjubiläum hat sich auch die Nettecard etwas einfallen lassen und hat trotz Krise ein Gewinnspiel zum Stadtjubiläum gestartet – das noch bis zum Jahresende läuft: Jeder 50. Kunde gewinnt und bekommt 500 Punkte auf seinem Konto gutgeschrieben.

Seitdem der Einzelhandel wieder geöffnet hat, ist die Frequenz der Käufe mit der Karte direkt nach oben geschnellt. Schließlich sind rund 10.000 Kundenkarten im Umlauf, 6000 davon haben sich für einen Newsletter angemeldet. Jede Woche, in Corona-Zeiten sogar zweimal wöchentlich, erhalten die Nettecard-Besitzer per Mail einen Newsletter, in dem die Händler Aktionen starten, besondere Artikel anbieten oder Neuigkeiten mitteilen.

Info Die Bonus-Karte für den lokalen Einkauf Die Bonus-Karte ist für die Nettetaler Konsumenten kostenlos. Sie kann auf der Seite www.nettecard.de oder in den teilnehmenden Geschäften beantragt werden. Bisher sind rund 10.000 Karten im Umlauf.

Philipp Hamanns von Hamanns Uhren Schmuck Augenoptik in Breyell ist einer der Einzelhändler, die den Newsletter aktiv nutzen. Hamanns ist mit diesem „digitalen Schaufenster“ sehr zufrieden. Auch wenn er eingesteht, dass es „nicht ohne“ sei, so ein Medium zweimal in der Woche zu bespielen.

Die Nettecard selber ist schon ein richtiger Teenager. Im März 2004 wurde sie geboren, damals noch recht analog, aber bereits mit einem Chip ausgestattet. 2017 wurde das System umgestellt und modernisiert. Rabattkarten funktionieren oft sehr unterschiedlich. Für Christoph Cremers, Geschäftsführer von Nettepunkt, kommt es auf größtmögliche Transparenz und einfaches Handling an. Die Punkte bei jedem Kauf mit der Nettecard werden sofort online gutgeschrieben, der Karten-Benutzer kann sich einloggen und sein Punktekonto einsehen oder über eine App abfragen.

Jetzt setzt Nettecard einen Drei--Stufen-Plan um. Die erste Stufe läuft seit Mitte Mai. Jedes Geschäft in Nettetal hat dabei die Möglichkeit, eigene Gutscheine über die Homepage von Nettecard zu vertreiben und so besser durch die Krise zu kommen. Solidarität in der Corona-Krise, ist dieser Support überschrieben, der allerdings bislang wenig Angebote hat. Der zweite Schritt soll in der nächsten Woche mit der Vermittlung von Lieferdiensten starten.

Aber der dritte Schritt wird die größte Herausforderung sein. Im Juli will Nettecard einen eigenen Onlineshop für seine Mitglieder eröffnen. Jedes teilnehmende Geschäft kann online Produkte aus seinem Sortiment anbieten. Ein rechtssicherer Onlineshop ohne zusätzliche Kosten – das begeistert Geschäftsführer Christoph Cremers, der dieses Angebot „nicht von schlechten Eltern“ nennt. Ein Onlineshop würde den Mitgliedern einen deutlichen Mehrwert über das bisherige Angebot bescheren.

Als die Nettecard 2004 eingeführt wurde, machten 44 Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen mit. Aktuell sind 33 Mitglieder bei der Nettecard dabei. Ganz neu ist der Kletterwald Niederrhein in Hinsbeck dazugekommen. Neben Einzelhandel und Gastronomie machen Apotheken, Finlantis und Nettevital mit und sorgen so für einen breiten Angebots-Mix. Die Mitglieder zahlen einen monatlichen Beitrag von 47 Euro und übernehmen die Bonus-Punkte, die ihren Kunden gutgeschrieben werden. In der Corona-Krise hat Nettecard zwei Monate lang auf die Mitgliedsbeiträge verzichtet, um den Einzelhandel und die Gastronomie in der Corona-Krise zu entlasten.