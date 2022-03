An der Dohrstraße in Breyell : Bei Tageseinbruch Bargeld und Kette erbeutet

Die Einbrecher erbeuteten einige hundert Euro Bargeld und eine Halskette. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Breyell Einbrecher erbeuten am Dienstag an der Dohrstraße in Breyell einige hundert Euro Bargeld und eine Halskette. Zwischen 6.30 und 13.30 Uhr brachen sie in eine Doppelhaushälfte ein und hebelten ein zur Garagenzufahrt gelegenes Fenster auf.

Im Haus durchwühlten die Einbrecher diverse Schränke und Schubladen. Über den möglichen weiteren Umfang der Beute ist derzeit nichts bekannt. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen unter der Rufnummer 02162 3770.

(hb)