Nettetal : Glasfaser startet Tiefbauarbeiten

Die Deutsche Glasfaser startet mit Tiefbauarbeiten auf dem Gebiet der Stadt Nettetal. Foto: Deutsche Glasfaser/Martin Wissen

Nettetal Die Deutsche Glasfaser konzentriert sich auf den Ausbau der Kommunikation im ländlichen Gebiet. Aktuell startet das Unternehmen Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz in Büschen, Hinsbeck und Voursenbeck.

Deutsche Glasfaser, der Glasfaserversorger für den ländlichen Raum, startet die Tiefbauarbeiten für das Glasfasernetz in Büschen, Hinsbeck und Voursenbeck. Damit ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem schnellen und zukunftssicheren Glasfasernetz getan, heißt es in eine Pressemitteilung des Unternehmens aus Borken. Bereits seit Anfang Januar finden die ersten Hausbegehungen mit dem beauftragten Baupartner Con-E statt, um die Verlegung der Glasfaserleitungen auf den Grundstücken zu planen.

„Um den Aufwand bei den Tiefbauarbeiten so gering wie möglich zu halten und Glasfaser schnell zu verlegen, nutzen wir moderne und effiziente Verfahren“, so Leon Dam, Projektleiter Bau von Deutsche Glasfaser. Beim Bau werden die Leerrohre zum Beispiel mit Hilfe minimalinvasiver Fräsen in die Straßen eingebracht und die Glasfaser verlegt. Im Anschluss werden die Gehwege und Straßen provisorisch verschlossen, etwa mit Pflastersteinen oder Kies. So können später die Leitungen beim Bau der Hausanschlüsse schnell erneut geöffnet werden. Zum Ende der Bauarbeiten werden die Gehwege und Straßen wiederhergestellt und von der Stadt abgenommen.

Die Tiefbauarbeiten finden in enger Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und dem Baupartner sowie Deutsche Glasfaser statt. Vor Beginn der Bauarbeiten werden die Anwohner der jeweiligen Straße so früh wie möglich über die Arbeiten informiert. Eine entsprechende Mitteilung kommt per Posteinwurf in die Briefkästen.

Das Team des Servicepunktes von Deutsche Glasfaser in Viersen an der Süchtelner Straße 148 steht für alle Fragen zum Bau sowie für weitere Anliegen zur Verfügung. Der Servicepunkt hat Dienstag in der Zeit von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr geöffnet.

(RP)