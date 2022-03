Für Kinder und Jugendliche in Nettetal : Spezialisten aus Barcelona bauen den neuen Skatepark Kaldenkirchen

Die Visiualisierung der neuen Skateanlage Kaldenkirchen hat die Stadtplanung erstellt. Schon jetzt kann man ein attraktives Gelände erahnen. Foto: Stadt Nettetal/stadt Nettetal

Kaldenkirchen Die Bauarbeiten für den Skatepark in Kaldenkirchen beginnen Ende März. Anfang August soll dort dann wieder geskatet werden können.

(hb) Die Skate-Community in Nettetal kann sich freuen, die Realisierung des neuen Skateparks in Kaldenkirchen an der Kreuzmönchstraße rückt näher. Ende 2021 hatte die Stadt den endgültigen Bescheid über die Förderung der Planungsleistungen und den Bau des geplanten Skateplatzes in Kaldenkirchen über das Leader-Programm erhalten. Vorausgegangen waren Ausschreibungen der Planungsleistungen und Bauleistungen. Danach konnte die Stadt die entsprechenden Aufträge vergeben.

Der Auftrag für die Planungsleistungen ging an das renommierte Büro Landskate aus Köln. Den Zuschlag für den Bau erhielt das spanische Unternehmen IO Skateparks & Ramps aus Barcelona. Das international tätige Unternehmen verfügt über große Projekterfahrung und hat bereits Skateparks in Spanien, Frankreich und Belgien gebaut. Für IO Skateparks ist es das zweite Projekt in Deutschland.

Auf einer Fläche von etwa 600 Quadratmetern entsteht nun am Standort der alten Skateanlage am südwestlichen Rand von Kaldenkirchen ein moderner „Street-Flow Skatepark“ in Ortbetonbauweise für verschiedene Rollsportarten wie Skateboarding, BMX, Inline-Skating, Wheelchair-Skating und Stunt Scooter. Das Street-Flow Design ist durch eine Kombination aus (Street) Elementen gekennzeichnet, die in ihrer Art und Form an Mobiliar aus dem urbanen Raum (wie Sitzbänke, Stufen und Geländer) erinnern. Organisch geformte Elemente und das vom Planungsbüro LNDSKT entwickelte Multiline-Concept ermöglichen einen sehr guten Fahrfluss (Flow). Baubeginn ist in der letzten März-Woche. Fertig sein soll die Anlage Anfang August 2022.

