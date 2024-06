Schullandschaft Nettetal Schulministerin lehnt Nettetaler Schulversuch ab

Die Stadt Nettetal versucht dabei seit Jahren, ab der fünften Klasse in der Realschule leistungshomogene Gruppen - also Hauptschulklassen - zu bilden. Auch nach einem erneuten Gespräch mit der Schulministerin Feller gibt es kein grünes Licht für eine entsprechende Änderung des §132 c Schulgesetz NRW. Die Kinder mit Hauptschulempfehlung müssen also weiter in Regelklassen der Realschule unterrichtet werden. Im Koalitionsvertrag ist die Umsetzung dieses Vorhabens enthalten. Eine entsprechende Gesetzesänderung ist in Arbeit. Dieser will die Ministerin nicht vorgreifen. Ein Nettetaler Schulversuch sei deshalb nicht notwendig.