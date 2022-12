Bauvorhaben in Lobberich Kita Zauberwald soll Mitte 2023 fertig sein

Lobberich · Der Kita-Neubau an der Stadionstraße macht weiterhin Fortschritte. Nach dem Richtfest im Oktober sind die Hochbauarbeiten in Gange, so dass die Kita „Zauberwald“ nach Angaben der Stadt Mitte nächsten Jahres bezugsfertig ist.

11.12.2022, 14:00 Uhr

An der Stadionstraße in Lobberich entsteht eine neue Kita. Foto: Stadt Nettetal