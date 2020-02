Brauchtum in Leuth : Eigener Karnevalszug in Leuth schon jetzt am Sonntag

Die Narren sind in Leuth schon am Sonntag, 16. Februar, los. Foto: dpa-tmn/Federico Gambarini

Nach mühsamen und entbehrungsreichen Nachkriegsjahren entdeckten die Menschen Anfang der 1950er Jahre wieder den „Spaß an der Freud‘“. Karneval fand damals in Leuth zunächst mit Kostüm- und Maskenbällen statt.

Die Gemeinde hatte damals zwei Säle: bei Siegmund und bei Wwe. Franz Dückers sowie ein großes Restaurant Schmitter am Wittsee.

In Leuth wurde eine Woche vor den offiziellen Karnevalstagen gefeiert, da an den „tollen Tagen“ selbst das „Ewige Gebet“ in der Pfarrkirche St. Lambertus stattfand. Diesen im Bistum Münster beheimateten Brauch hatten die Leuther beibehalten, obwohl sie schon 1929 ins Bistum Aachen umgegliedert worden waren.

Die Karnevalsbegeisterung, vor allem vom Geselligkeitsverein „Halt Poal“ unterstützt, schlug schließlich so hohe Wellen, dass es im Jahre 1953 nicht nur zum ersten Büttenabend (1. Februar) kam, sondern am Leuther Tulpensonntag (8. Februar) auch zu einem Karnevalszug durch den Ort, an dem sich trotz leichten Schneefalls alle Vereine und die Nachbarschaft May mit Wagen und Fußgruppen beteiligten. Der Reiterverein Seydlitz war hoch zu Ross vertreten, ein Trecker trug ein Rinderkostüm und galt schnell als „dä Oss van Löth“. Sogar die Lobbericher KG „Fidele Heide“ erschien, um den Leuther Prinzen Heinrich Rütten (Busch) zu feiern.

Die „Löther Rieser“, damals noch „Löther Ries“ genannt, hatten damit zwar das Licht der närrischen Welt erblickt, doch ein aktenkundiger Verein wurden sie erst nach der nächsten Session am 31. März 1954. Der Bäckermeister und Gastwirt Heinz Kother übernahm den Vorsitz, Heinz Holterbosch („Holler Hein“) wurde Sitzungspräsident für die nächsten 27 Jahre.

Zum eigentlich unnärrischen Silberjubiläum (25 Jahre) veranstalteten die „Rieser“ 1979 einen Karnevalszug mit rund 30 Wagen und Fußgruppen und verloren trotz Schnee- und Hagelschauern beim Umzug nicht den Spaß an der Freud‘. Acht Jahre später, zum 3x11-jährigen Bestehen, war das Wetter besser, so dass auch Zuschauer am Straßenrand standen und die 25 Wagen und Fußgruppen beklatschen konnten.