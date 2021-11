Naturschutz in Nettetal : Neues NABU-Projekt in Hinsbeck begonnen

Freuen sich über die neue Wiese (v.l.): Bodo Meyer, Gerlinde Butzke, Armin Huber, Heinz Tüffers, Jürgen Tüffers und Hans Martin Haattenhorst nehmen das Gelände gegenüber der Waldesruh in Augenschein. Foto: Heribert Brinkmann

Hinsbeck Das 9000 Quadratmeter große Gelände an der „Waldesruh“ wurde für den Naturschutz angekauft. Ermöglicht hat das eine Förderung durch die NRW-Stiftung.

Nur durch die großzügige Unterstützung der NRW-Stiftung mit 19.500 Euro ist es dem NABU Krefeld-Viersen möglich gewesen, in Hinsbeck gegenüber der Gaststätte Waldesruh eine wertvolle und naturschutzrelevante Fläche zu erwerben und sie damit langfristig dem Naturschutz zu sichern. Am Dienstag übergab Armin Huber, Regionalbotschafter der NRW-Stiftung, auf der neuen Wiese eine entsprechende Urkunde an die Repräsentanten des NABU, an der Spitze Bodo Meyer von der NABU-Stiftung „Krefelder Natur- und Kulturlandschaften“.

Es handelt sich um eine etwa 9000 Quadratmeter große Fläche. Der größte Teil ist eine Streuobstwiese, ein wenig Wald gehört auch dazu. Am meisten fällt aber ein kleiner See auf, durch den der Sonnenbach fließt und später in die Renne mündet. Am Rande des neuen NABU-Geländes an der Uhlenrotsheide verläuft ein Wanderweg der Stadt, der nach einem Sturmschaden für fünf Jahre gesperrt war und jetzt wieder zugänglich gemacht worden war.

Heinz Tüffers vom Naturschutzhof hatte die Initiative für dieses Projekt ergriffen. Auf der Obstwiese werden Mitglieder des NABU jetzt die alten Bäume retten und neue pflanzen. Auch am See ist viel Pflege notwendig. Da müssen nicht nur einige Äste entfernt werden, sondern wahrscheinlich einiger Müll aus dem Wasser gefischt werden. Früher wurde das Gewässer auch als Forellenteich genutzt. Heute ist der kleine See ein Ruhepunkt für Wanderer und Radtouristen. Die Gaststätte Waldesruh, jetzt als „Restaurant Yamas“ weiterbetrieben, ist ein guter Orientierungspunkt für das neue NABU-Gelände am Ende der Straße Heide – noch ein gutes Stück hinter Jugendherberge und Kletterwald.

Die Stiftung Krefelder Natur- und Kulturlandschaft verfügt über insgesamt 70 Hektar zu schützende Landschaft. Dabei handelt es sich um Wälder, Grünflächen, Obstwiesen, Niederwald, Kopfweiden, Moore und Altgewässer. Diese kleinen Biotope werden von den Mitgliedern des NABU ehrenamtlich betreut und gepflegt.