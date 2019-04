Hinsbeck : Showdown in der Jugendherberge

Hinsbeck In Hinsbeck fand die neunte Deutsche Meisterschaft im Tischball — auch Showdown genannt — statt. Die Besonderheit: Die Teilnehmer spielen blind. Die Gewinner haben sich für die Weltmeisterschaft in Italien qualifiziert.

Es ist mucksmäuschenstill im Raum. Lutz Egeling und Nils Hildebrandt stehen sich an einer 3,60 Meter großen Platte mit jeweils einem Holzschläger in der Hand gegenüber. Dann ertönt der Startpfiff des Schiedsrichters, und der Ball springt rasend schnell von der einen Ecke des Tisches zu der anderen. Leise ist es jetzt nicht mehr im Raum, da der Ball mit Rasseln ausgestattet ist, damit ihn die Spieler gut hören können. Denn keiner der Spieler kann etwas sehen: Es läuft die neunte Deutsche Meisterschaft im Tischball. Die Teilnehmer kommen aus allen Ecken Deutschlands. Egeling ist aus Quedlinburg angereist, und Hildebrandt kommt aus Hamburg.

„Tischball ist ein schneller und lauter Sport“, erklärt Stefan Peters vom Tischballverein Viersen, der dieses Jahr mit Stefan Lambertz zu den Organisatoren gehört. „Es geht viel um Reaktion und Schnelligkeit.“ In diesem Jahr richtet die Tischballgruppe Viersen erstmals die Deutsche Meisterschaft im Tischball – auch Showdown genannt – aus. Die Jugendherberge in Hinsbeck dient als Austragungsort.

Turnierleiter Bernd Dorer ist durch den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) auf die Sportart aufmerksam geworden. Um den Menschen das Spiel näher zu bringen, sind sie Anfang der 2000er durch ganz Deutschland getourt. Ziel des Spiels ist es, den Ball in das gegnerische Tor zu befördern. Für jedes Tor bekommt man zwei Punkte. Eine Partie dauert ungefähr 30 Minuten. Insgesamt gibt es einige Parallelen zum Tischtennis, was auch an den ähnlichen Schlägern liegt. Im Gegensatz zum Blindenfußball sorgt eine größere Distanz dafür, dass nicht so viele Unfälle passieren. Trotzdem tragen die Spieler gepolsterte Handschuhe zum Schutz. Statisch ist der Sport aber nicht. „Es kann schon sehr anstrengend werden. Man kommt ganz schön ins Schwitzen“, erzählt Peters.