Für den Geologischen Lehrpfad in Hinsbecker Warum ein US-Panzer auf der Ginkesweide zum Einsatz kam

Bis heute hat der Geologische Lehrpfad in der Ginkesweide nichts von seiner Attraktivität verloren. Im August 1984, also vor 40 Jahren, wurde der mit über 100 Gesteinsarten ausgestattete Lehrpfad in Hinsbeck eröffnet. Laut dem Geologischen Landesamt NRW (heute Geologischer Dienst) in Krefeld ist es der einzige Lehrpfad dieser Art am Niederrhein. Bei Führungen wird hier Besuchern und Touristen die Entstehung der Erde und der Gesteinsarten nähergebracht. „So einen Garten habe ich noch nie gesehen“, so eine begeisterte Besucherin aus Paderborn. „Die unterschiedlichen Gesteinsarten in so geballter Form zu sehen und etwas über ihre Herkunft und Entstehung zu hören, sind ein Erlebnis.“