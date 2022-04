Freizeit in Nettetal : In den Ferien die Natur kennenlernen

Bogen bauen mit David Hänschen war ein früheres Ferienangebot auf dem Nabu-Naturschutzhof. Jetzt geht es etwa um Flachs, Frühling und Kartoffeln. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Welche freien Angebote es für Natur-intereressierte Kinder am Nabu-Naturschutzhof im Sassenfeld 200 in Nettetal in den Osterferien noch gibt.

Raus aus dem Haus, ab in die Natur: Der Nabu-Naturschutzhof im Sassenfeld 200 organisiert ein buntes Osterferienprogramm für Natur-intereressierte Kinder. „Unser Programm kam in vergangenen Jahren immer gut an. Auch jetzt ist die Nachfrage sehr hoch und viele Veranstaltungen sind bereits ausgebucht“, berichtet Wiebke Esman, Leiterin des Naturschutzhofs.

Und an drei Terminen sind sogar noch Plätze für Kurzentschlossene frei: Bei einem zweitägigen Angebot können Kinder ab acht Jahren etwas über die Pflanze Flachs, ein Grundstoff der heimischen Textilherstellung, und ihre Verarbeitung zu Leinen lernen. Geplant ist zum einen ein Besuch im Textilmuseum „Die Scheune“, zum anderen ein Tag auf dem Nabu-Naturschutzhof. Zum Abschluss können sie am fast 100. Jahrestag der Pflanze selbst ihre Samen aussäen. Treffpunkt ist am Montag, 11. April, von 10 bis 13 Uhr, im Nabu-Naturschutzhof und am Dienstag, 12. April, ebenfalls von 10 bis 13 Uhr, am Textilmuseum, Krickenbecker Allee 21 in Nettetal-Hinsbeck.

Bei der Veranstaltung „Rund um die tolle Knolle“ am Mittwoch, 20. April entdecken Kinder ab acht Jahren die beliebte Beilage neu. Ein Landwirt erklärt ihnen mehr über die Vielfalt der Kartoffelsorten, mit ihm können sie gemeinsam Kartoffeln legen. Das Ziel: Die Mädchen und Jungen sollen lernen, Nahrungsmittel mehr zu schätzen und nachhaltiger zu nutzen. Treffpunkt ist der Nabu-Naturchutzhof; die Teilnahme ist kostenfrei.

Beim Naturerlebnis „Frühling“ können Kinder ab sechs Jahren spielerisch mit allen Sinnen den Frühling erforschen. Ob beobachten, erlauschen oder erschnuppern: Die Kleingruppen können Aufgaben rund um den erwachenden Frühling lösen. Am Donnerstag, 14. April um 14 bis 16 Uhr ist der Naturschutzpark der Treffpunkt. Die Kosten pro Person betragen 4,50 Euro; für Nabu-Mitglieder kostenfrei. Mitzubringen sind: wetterfeste Kleidung, falls vorhanden der Nabu-Mitgliedsausweis und eigene Verpflegung.