Denkmalschutz in Kaldenkirchen : Wohnen in der „Englischen Post“

Kaldenkirchen Das historische Gebäude in Kaldenkirchen diente früher als Postanstalt. Ingo Friebe aus Leuth kaufte das denkmalgeschützte Haus 2014 und ließ es restaurieren. Heute befinden sich Mietwohnungen darin.

Nach dem Ende der Franzosenzeit wurde Kaldenkirchen 1815 Grenzstadt an der Westgrenze Preußens zum Königreich der Vereinigten Niederlande. So wurde es ein Umschlagplatz, an dem internationale Speditionen Niederlassungen gründeten. Zahlreiche Zollbeamte arbeiteten in Kaldenkirchen am eigens erbauten Hauptzollamt. Als 1993 der EG-Binnenmarkt geschaffen wurde, wurde die Grenze praktisch bedeutungslos. In der beutenden Grenz- und Zollstadt des 19. Jahrhunderts wickelte die „Spedition C.A. Niessen“ von hier aus den Post- und Frachtverkehr über die Niederlande von Hoek van Holland per Schiff nach Harwich in England ab; ihr Name prangt weithin sichtbar an den Seitenfassaden. „Den Schriftzug Englische Post an der Hauptfassade hab ich selbst erneuert“, berichtet Friebe, der gelernte Heizungsbauer investierte viel Eigenleistung in die Renovierung. Das bekannte Bildnis des bärtigen Seemanns an der rechten Seitenfassade, das einst sogar eine niederländische Briefmarke zierte, wurde von den Kaldenkirchener Künstlern Nicole Terstappen und Holger Seeling erneuert.