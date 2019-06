Hinsbeck : Gestohlener Audi auf Feld entdeckt

Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel (Symbolfoto). Foto: dpa/Oliver Berg

Hinsbeck Ein in Bielefeld gestohlener Audi A7 ist in Nettetal aufgetaucht. Laut Polizeiangaben entdeckte ein Passant das ausgeschlachtete Auto am Sonntagabend auf einem Feld einer Baumschule zwischen der Johannesstraße und der L373 in Hinsbeck.

Der Wagen stand versteckt zwischen Bäumen. Er war am Freitag in Bielefeld gestohlen worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter der Rufnummer 02162 3770.

(emy)