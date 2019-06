Nettetal-West : Immobilienfirma Garbe kauft Grundstück in Nettetal-West

So soll das Bauvorhaben aussehen. Foto: Garbe Industrial Real Estate

Kaldenkirchen Eine Tochtergesellschaft der Garbe Industrial Real Estate mit Sitz in Hamburg hat ein 3,2 Hektar großes Grundstück an der Montel-/Zillessen-Allee im Kaldenkirchener Gewerbegebiet Nettetal-West gekauft.

Das Unternehmen bietet Gewerbeimmobilien an und ist seit 25 Jahren Kooperationspartner für Transport und Logistikdienstleister sowie Vertreter des Handels und produzierenden Gewerbes.

„Ich freue mich, dass wir nach dem bereits in der Umsetzung befindlichen Investitionsprojekt der Firma Habacker mit der Firma Röhlig als künftigem Nutzer ein weiteres Gewerbegrundstück in Nettetal-West veräußern können“, sagt Bürgermeister Christian Wagner (CDU). „Das Bauvorhaben der Firma Garbe mit einem Investitionsvolumen von etwa 17 Millionen Euro unterstreicht einmal mehr die Bedeutung Nettetals als attraktiven Wirtschaftsstandort.“

Das Entwurfskonzept der Firma Garbe sieht laut Angaben der Nettetaler Stadtverwaltung eine Logistik- und Büroimmobilie über zwei Hallenabschnitte in einer Größenordnung von rund 10.500 Quadratmeter und weitere 7950 Quadratmeter sowie Büroflächen von etwa 1900 Quadratmeter vor. Für das Objekt hat Garbe als Ankermieter ein großes globales Unternehmen gewinnen können, das seine europäischen Aktivitäten ausweiten möchte – das aus unternehmensinternen Gründen noch nicht genannt werden möchte, heißt es von der Stadtverwaltung. Als Hersteller von rund 35.000 verschiedenen Kunststoffprodukten möchte das Unternehmen von Nettetal aus seine Ware kommissionieren und vertreiben. Rund 100 Mitarbeiter werden an dem Standort beschäftigt sein, davon etwa 60 im Lager und 40 in der Administration.

Anfänglich nutzt die bereits jetzt in Nettetal agierende Niederlassung noch nicht den gesamten Hallenkomplex. Daher bietet Garbe vorübergehend den kleineren Hallenabschnitt (rund 8000 Quadratmeter) auf dem gewerblichen Immobilienmarkt für weitere Interessenten an.

Wie die Stadtverwaltung berichtet, führte die Wirtschaftsförderung bereits im vergangenen Jahr intensive Gespräche sowohl mit dem Investor als auch dem künftigen Ankermieter. Dieser war auf der Suche nach Erweiterungsflächen vor allem in Kaldenkirchen. Nach Erstberatungen in den politischen Gremien im Dezember hatte sich die Verwaltung für den Verkauf der Fläche in Nettetal-West im Februar beim Rat der Stadt Nettetal grünes Licht geholt.

Auch der Zentralbereich Wirtschaft und Marketing zeigt sich sehr zufrieden mit der Entwicklung. Investoren hätten laut Aussage von Wirtschaftsförderer Hans-Willi Pergens wieder Interesse an den lange nicht genutzten Flächen in Nettetal-West. Dabei nähmen auch Nettetaler Unternehmen das Areal wieder verstärkt in den Fokus.

Der Notarvertrag zum Verkauf der Fläche fand im Mai statt. Auch der Bauantrag bei der städtischen Bauaufsicht wurde bereits eingereicht. Wenn der Zeitplan eingehalten werden kann, werden die Arbeiten vor Ort noch in diesem Jahr beginnen und im nächsten Jahr fertiggestellt, teilt die Verwaltung mit.

