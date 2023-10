Veranstaltungstipps für Nettetal Ein Festival, zwei Schlagersänger und eine Absage

Mehrere Bands an einem Termin erleben – das ist am Freitag, 20. Oktober, in der Alten Fabrik an der Venloer Straße 38 möglich. Um 19.30 Uhr startet dort das „The Dorf & Umland Festival“, das jede Menge Musiker gestalten. Alleine die Formation The Dorf wird mit zwei Dutzend Mitgliedern um den Saxofonisten Jan Klare antreten. 2020 bekam diese Band den WDR Jazz Preis zugesprochen. „Memorial 6.0 – Requiem For A Lost Kingdom Of Animals & Plants“ ist der Titel einer Performance aus Ton und Textcollagen zum Artensterben der Pflanzen und Tiere, die Oona Kastner (Stimme, Keyboards, elektronische Klänge), Hartmut Kracht (E-Gitarre) und Marvin Blamberg (Schlagzeug, Electronics) präsentieren. Und dann ist da noch das Duo Ware (Jan Klare und Florian Walter). Mit zwei baugleichen Altsaxophonen oder Kontrabassklarinette und Kontrafagott spielen sie Kompositionen, die sich zwischen Klassik und Free Jazz bewegen. Einlass: ab 19 Uhr, Karten im Vorverkauf (www.alte.fabrik-nettetal.de) zwölf Euro, Abendkasse 16 Euro.