Hinsbeck : Zahlreiche Baukräne in Hinsbeck

Hinsbeck Im Neubaugebiet Krugerpfad in Büschen tut sich viel.

Am Ortsrand von Hinsbeck in Richtung Grefrath sind mehrere Kräne zu sehen. Im Neubaugebiet Krugerpfad in Büschen tut sich viel. Einige Häuser sind bereits fertig, zumindest der Rohbau steht. Nach dem rechtskräftigen Bebauungsplan Hi-260 Am Krugerpfad können in diesem Gebiet 50 Einfamilienhäuser, freistehend oder Doppelhausbebauung, errichtet werden. Geplant sind dort auch barrierearme oder -freie seniorengerechte Wohnungen.