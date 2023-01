So profitiert Nettetals Kasse von den Vierbeinern Hunde bescheren der Stadt Einnahmen

Weil nicht alle Halter immer darauf achten, dass Hunde in Beeten und auf Straßen keine Haufen hinterlassen, sorgen die Vierbeiner mitunter für Ärgernis. Einen segensreichen Effekt zumindest für die Stadtkasse hat es aber, wenn es in Nettetal auch bellende Bewohner gibt: Denn für die angemeldeten Hunde kassiert sie Hundesteuer – und das summiert sich jüngst veröffentlichten Daten des Statistik-Dienstes des Landes NRW zufolge zu einem ordentlichen Batzen. Von Januar bis September 2022 kamen so laut IT.NRW 323.957 Euro zusammen, 13.863 Euro mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2020. Kein Wunder, denn in 2020 bellten und schnupperten 3674 versteuerte Hunde in der Stadt, 2022 waren es mehr, insgesamt 3765. Wau!