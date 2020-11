Polizei ermittelt wegen Diebstahl und Sachbeschädigung auf Pferdehof : Hinsbeckerin weint um gestohlene Hunde

Hinsbeck „Wer macht so etwas?“, fragt sich Fiona Isabella Hinrichs, nachdem am Montag ihre Hündin Erna und ihre sechs süßen Welpen aus dem Körbchen gestohlen wurden. Worauf die junge Pferdetrainerin jetzt hofft.

Wenn Fiona Isabella Hinrichs den leeren Hundekorb in der Sattelkammer sieht, dann schießen ihr die Tränen in die Augen. Dort lagen bis Sonntag ihre Hündin Erna und sechs süße Welpen, erst fünf Wochen alt. Der größte Schatz der 34-Jährigen. Doch seit Montagmorgen ist der Korb leer, in der Nacht zuvor wurden alle Hunde gestohlen.

„Ich bin am Montagmorgen aus meinen Appartement auf den Hof gegangen und sah, dass die Tür zur Sattelkammer offen stand“, erzählt Hinrichs, die einen Ausbildungs- und Turnierstall in Hinsbeck führt. Sie eilte sofort in den Raum und wollte ihren Augen nicht trauen: Die Näpfe waren umgestoßen, die Decken lagen am Boden, alle Hunde waren fort.