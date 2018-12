Nettetal: Geschenkkörbe für Großfamilien

Die Nettetaler Tafel, die für 355 Nettetaler Familien mit rund 950 Personen insbesondere Lebensmittel sammelt und verteilt, möchte den Bedürftigen zu Weihnachten etwas Besonderes geben.

Um vor Ort zu helfen, taten sich die in Nettetal beheimatete, heute weltweit agierende Hilfsorganisation Human Plus, sowie der örtliche Supermarkt Esch zusammen und spendeten 52 Körbe mit Grundnahrungsmitteln und vielen weiteren Artikeln für bedürftige deutsche wie ausländische Großfamilien, also Familien mit mindestens drei Kindern. „Wir möchten, dass auch unsere Mitbürger ein schönes Weihnachtsfest feiern können, wie der größte Teil von uns“, sagte Anestis Ioannidis, Vorsitzender von Human Plus. Auch Christian Esch vom gleichnamigen Unternehmen strahlte über die Spende. „Damit wurde uns schon ein großes Stück geholfen“, sagte Michael Althoff von der Tafel und nahm die 52 Körbe dankbar in Empfang, die nun an Großfamilien verteilt werden.⇥