Internationale Hilfe aus Nettetal : Zwei griechische Nationalspieler helfen bei Human plus mit

Die griechischen Fußballnationalspieler Giorgos Giakoumakis und Anastasios Donis mit Human Plus-Gründer Anestis Ioannidis. Foto: Human Plus

Nettetal Zwei Spieler der griechischen Fußballnationalmannschaft, die in Venlo spielen, engagieren sich in ihrer Heimat für Hilfsprojekte von Human Plus aus Nettetal.

Sie spielen Fußball in Venlo, sind aber auch Nationalspieler in der griechischen Fußballmannschaft. Jetzt kamen die beiden Fußballspieler Giorgos Giakoumakis und Anastasios Donis nach Nettetal, um das Lager der Organisation Human Plus in Lobberich zu besuchen. Der Vorsitzende und Gründer der Nettetaler Organisation, Anestis Ioannidis, informierte sie über die humanitäre Arbeit. Vor 15 Tagen ging eine letzte Hilfssendung, die auch 2,5 Millionen medizinische Masken für den Schutz vor dem Coronavirus enthielt, nach Griechenland. Die beiden Nationalspieler wollten mehr über die Arbeit von Human Plus erfahren und sich auch selbst an der Unterstützung Griechenlands beteiligen, wie dies zuvor schon Fußballspieler Panagiotis Retsos getan hat, der Human Plus während der Corona-Pandemie unterstützt hat und weiterhin unterstützt.

Die 2,5 Millionen Masken wurden Human Plus zur Verfügung gestellt und werden nun in ganz Griechenland verteilt - an Kliniken, Gesundheitszentren, soziale Einrichtungen, Sicherheitspersonal und bedürftige Menschen. Als privilegierte Profifußballer wollen die beiden mehr Verantwortung in diesen schwierigen Zeiten übernehmen. „Jeder von uns kann im Rahmen des Möglichen dafür Sorge tragen, dass der Virus dieser Pandemie sich nicht weiter ausbreitet. Alle zusammen können wir unsere Rolle für die schnelle Erholung und die Rückkehr in die Normalität spielen“, so die Venloer Fußballer.

(hb)