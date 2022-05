Nettetal : Human plus hilft der Ukraine

Human plus ukraine Foto: Human plus

Nettetal Am Freitag ist der siebte Hilfstransporter in Richtung Ukraine gefahren. Allein die Medikamente machten einen Wert von 50.000 Euro aus, sagt Anestis Ioannidis, Leiter von Human plus.

Am Freitag ist der siebte Hilfstransporter in Richtung Ukraine gefahren. Das Foto zeigt den sechsten Sattelzug, der zehn Tonnen im Wert von 75.830 Euro geladen hatte. Dabei handelte es sich um Hospitalbetten, die das Helios-Krankenhaus Krefeld gespendet hatte, Medikamente und Verbandsstoffe.