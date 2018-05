Nettetal : Hüter der Bahnhöfe

Nettetal Als Bahnhofspate in Kaldenkirchen und Breyell erfüllt Axel Witzke zahlreiche Aufgaben

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maike Holle

Bahnhofspaten sind Leute, die sich um ihren Bahnhof vor Ort kümmern. Die sich ihm besonders verbunden fühlen. Sie schauen nach dem Rechten, übernehmen Eigenverantwortung und sind Ansprechpartner für die Verantwortlichen des Nahverkehrs. Der Kaldenkirchener Axel Witzke (49) ist einer von ihnen.

Mittlerweile gibt es zahlreiche ehrenamtlich tätige Bahnhofspaten in Nordrhein-Westfalen. In Kaldenkirchen und Breyell kümmert sich Witzke um die Bahnhöfe.

"Früher hatte ein Bahnhof rund 200 Angestellte", berichtet Witzke. Dadurch gab es damals auch kaum Beschädigungen oder Verschmutzungen. Doch mittlerweile seien - vor allem in kleineren Städten - keine Mitarbeiter mehr vor Ort und seitdem gebe es auch mehr Verunreinigungen. "Deshalb hatte die Deutsche Bahn die Idee, Leute auszuwählen, die sich um die Bahnhöfe kümmern. Sie suchte nach ehrenamtlichen Paten", sagt der 49-Jährige.

Zu seinen Aufgaben als Bahnhofspate gehört unter anderem, Mängel, Missstände oder Verbesserungsvorschläge an die Stadt weiterzuleiten. "Wer Bahnhofspate ist, muss entweder Spaß an der Aufgabe haben oder den Willen, etwas zu erreichen", ist seine Einschätzung.

Bekannt ist Axel Witzke auch als CDU-Mitglied des Nettetaler Stadtrats, zudem sitzt er im Ausschuss für Sicherheit und Verkehr. Dadurch sei er vertraut mit den Strukturen und Prozessen, was seine Arbeit als Bahnhofspate vereinfache. Ein Beispiel ist der Kaldenkirchener Bahnhof. Dort gibt es mehrere Grundstückseigentümer. Einige Teile gehören der Bahn, andere der Stadt oder dem Unternehmen Cabooter - "Das muss man verstehen", sagt er.



zurück

weiter

Es gibt einige Punkte, die Witzke an dem Kaldenkirchener Bahnhof stören: Die Bahnsteige seien teils sehr schmal, regelmäßig gebe es Probleme mit Überschwemmungen in der Unterführung und der Bahnhof sei nicht barrierefrei. Fahrstühle, wie es sie an vielen Bahnhöfen gibt, schätzt er als nicht ideal ein. "Wenn die mal kaputt sind, bringen die einem Rollstuhlfahrer auch nichts", erklärt der 49-Jährige. Der Bahnhofspate wünscht sich stattdessen Rampen.

"Am liebsten würde ich einmal Tabula rasa machen", sagt der Kaldenkirchener. "Schön wäre es, wenn es zum Beispiel ein Café, eine Touristeninfo oder ein Jugendzentrum in dem Bahnhofsgebäude gebe." Das führe nicht nur zu sozialer Kontrolle und dadurch zu weniger Beschmutzungen am Bahnhof, sondern möglicherweise auch zu einer Erhöhung der Reisezahlen.

Doch dann werden auch mehr Parkplätze benötigt. "Viele Menschen aus Venlo, die den Zug zur Arbeit in Deutschland nehmen, fahren vorher mit dem Auto bis nach Kaldenkirchen, um Geld für das Ticket zu sparen", erklärt er. Aber wenn alle Parkplätze belegt sind und man noch lange nach einem freien Abstellplatz suchen muss, überlegen es sich viele, ob sie trotzdem mit dem Zug fahren oder nicht doch auf das Auto umsteigen, vermutet Witzke. "Eine regelmäßigere Taktung der fahrenden Züge, mehr Parkplätze und eine generelle Modernisierung des Bahnhofes würden schon viel bewirken. Aber bis 2020 oder 2025 sehe ich nicht, dass sich da etwas tut", sagt er.

Was ihm am Bahnhof Kaldenkirchen gefällt: "Er hat lange, große Bahnsteige, Wartende stehen meist im Trockenen und wir haben mehr als 300 Meter Gleislänge: Von der Infrastruktur ist der Bahnhof top." Der gute Draht zu den städtischen Mitarbeitern helfe, kleinere Missstände schnell zu beheben: "Wichtig ist, dass es läuft." Es gebe mehr Mülleimer, so dass die Stadt auch das Problem der Verschmutzung in den Griff bekomme. Wenn jeder Bahnfahrende seinen Müll beseitige, würde das sehr helfen.

(RP)