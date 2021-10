Bekannter Lobbericher feiert Geburtstag : Horst Peschkes wird an Allerheiligen 80 Jahre alt

Lobberich Auf viele Gäste zu seinem 80. Geburtstag freut sich Horst Peschkes aus Lobberich. Er ist seit Jahrzehnten bei der Feuerwehr wie auch im Karneval engagiert. 1980/81 war er mit seiner Frau Gerta das Stadtprinzenpaar.

Und es werden viele kommen, denn Horst Peschkes ist seit Jahrzehnten bei der Feuerwehr wie auch im Karneval engagiert. 1980/81 war er mit seiner Frau Gerta das Stadtprinzenpaar. Und er ist ein echter Lobbericher. Sein Elternhaus stand an der Marktstraße, an der Freiheitsstraße hat er 1969 ein Haus gebaut. Nur zu seiner Bundeswehrzeit bei der Marine hat er Lobberich für drei Jahre verlassen. Das Tauchen und den Wassersport mit Boot an der Maas hat er lange beibehalten.

Sein Temperament habe er von seiner Mutter geerbt. Die führte einen Textilwarenladen, später eine Gaststätte, im Krieg fuhr sie Omnisbus und Krankenwagen. In der Küche trafen sich alle, es wurde viel erzählt und gelacht. Das ist so geblieben, auch heute am Esstisch ist großer Treffpunkt. Vom Vater erbte Peschekes die Liebe zur Feuerwehr. 1958 fing er bei der Feuerwehr an und gehört ihr seit 63 Jahren an. In Lobberich war er Löschzugführer, in Nettetal stellvertretender Wehrführer. Mit Stolz spricht er von einer „tollen Mannschaft“ und „echter Kameradschaft“. Und Vetter und Enkel sind wie er bei der Feuerwehr.