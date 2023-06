Das bieten Nettetaler Hofläden Nach mehr als 500 Jahren kam der Automat

Matthias Baaken (27) leitet den Königshof in Nettetal-Hinsbeck in dritter Generation. In seinem Betrieb hält der Landwirt annähernd 100 Kühe und 660 Hühner. Aus der Milch und den Eiern stellt er verschiedene Produkte her, die in einem kleinen Hofladen verkauft werden. Um seinen Kunden ein umfassendes Angebot bieten zu können, ergänzt der Landwirt sein Sortiment mit regionalen Produkten direkt vom Erzeuger.