Hoffnung in der Corona-Krise : Nettetaler sollen Kerzen entzünden

Auch in Nettetal sollen wie in anderen deutschen Städten Kerzen als Zeichen der Hoffnung während der Corona-Krise angezündet werden. Foto: dpa/Fabian Strauch

Nettetal Ein helles Zeichen: Nettetaler sollen ab sofort jeden Tag um 18.30 Uhr eine Kerze als Licht der Hoffnung in die Fenster stellen.

Die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Nettetal richten sich mit einer besonderen Idee an die Menschen dort: Gerade jetzt, wo das Coronavirus für Unsicherheit, Angst und Isolation sorgt, soll die Gemeinschaft im Glauben gelebt werden. Täglich um 18.30 Uhr soll eine Kerze als Licht der Hoffnung ans Fenster gestellt werden. Währenddessen wird in der Kirche die Osterkerze entzündet. Zum Klang der Glocken wird eingeladen, in ökumenischer Gemeinschaft für die Familien, die Stadt, das Land und die Welt zu beten. Jeder soll sich beim gemeinsamen „Vater unser“ mit seiner Gemeinschaft verbunden und von Gott gehalten fühlen, teilen die Kirchen ihre Absicht mit. Auch Nettetals Bürgermeister Christian Wagner (CDU) begrüßt dieses Zeichen: „Ich freue mich über dieses sicht- und hörbare Zeichen der Gemeinschaft in dieser schwierigen Zeit.“