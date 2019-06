Breyell : Hinweise zu Einbruch auf Großbaustelle

Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder

Breyell Nachdem Unbekannte in der Nacht zu Montag auf einer Baustelle an der Dülkener Straße in Breyell Container aufgebrochen und einen roten Radlader gestohlen hatten, gibt es Hinweise. Wie die Polizei berichtet, beobachtete ein Zeuge gegen 4.45 Uhr im Bereich der Straße Am Altenhof in Kaldenkirchen einen Radlader, der von einem blauen Lieferwagen mit niederländischem Kennzeichen in Richtung Kaldenkirchen-Innenstadt begleitet wurde.

Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise geben können, sich unter Ruf 02162 3770 zu melden.

(rp)