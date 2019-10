Hinsbeck : Klassentreffen: Vor 80 Jahren in der Volksschule Hinsbeck eingeschult

Hinsbeck Neun ehemalige Schüler der Volksschule Hinsbeck trafen sich 80 Jahre nach ihrer Einschulung.

Seit einigen Jahren trifft man sich jährlich, wozu Hans Brünken in der kleiner gewordenen Runde ein Gedicht in Hinsbecker Platt vortrug: „„Möt sääs Joar koame wör en de Schol, dat es nou 80 Joar hear. Soue an die 20 Meädsches möt Bubiköp on Zöpp on Schliipe en et Hoar on bonkte Kleedsches wie dat damals woar. Dröm viere wör sue lang wör et noch könne, hoot Poal, on bös et nesde Moal – und dass ein Jeder wiederkehre.““ (Mit sechs Jahren kamen wir in die Schule, das ist jetzt 80 Jahre her. So an die 20 Mädchen mit Bubiköpfen und Zöpfen und Schleifen im Haar und bunte Kleidchen wie es damals war. Darum feiern wir so lange wir es noch können, bleibt dabei, bis zum nächsten Mal – und dass ein Jeder wiederkehre.)