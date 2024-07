Historisches aus der Region Ein Radfahrverein namens „Staubwolke“

In den 1920er Jahren gründeten sich in mehreren Orten des Kreises Radsportvereine. In Hinsbeck war dies Ende Februar 1922 der Radfahrverein „Staubwolke“. 25 Mitglieder trugen sich in die Gründungsstatuten ein, Vorsitzender wurde Peter Kall. Daneben bildeten sich zu dieser Zeit auch in Lobberich, Grefrath und Kaldenkirchen Radfahrvereine.