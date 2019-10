Hinsbeck : Dias zur Ortsgeschichte können digitalisiert werden

Hinsbeck Zwischen 1976 und 1985 erstellte Hein Dormels rund 23.500 Dias über sein Heimatdorf, die für Hinsbeck unersetzlich sind.

Zwischen 1976 und 1985 erstellte Hein Dormels rund 23.500 Dias über sein Heimatdorf, die für Hinsbeck unersetzlich sind. Die Familie Dormels hat diesen Schatz dem VVV Hinsbeck zur weiteren Nutzung zur Verfügung gestellt. Zwar haben ehrenamtliche VVV-Mitarbeiter die Dias in Suchlisten zusammengefasst, doch ist für eine weitere Nutzung eine Digitalisierung notwendig. Die Digitalisierung von Hand ist extrem zeitaufwendig, in zwei Jahren wurden bisher erst etwa 1.300 Dias fertig. Die verbleibenden rund 22.200 Dias sollen nun im gemeinnützigen Haus Freudenberg GmbH in Kleve digitalisiert wird. Diese Arbeit beinhaltet auch das Reinigen, Drehen, Speichern und Umbenennen der Dias.