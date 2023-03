Organisiert von Human Plus Hilfsgüter aus Nettetal in Erdbebenregion angekommen

Die Sorge um die Opfer des Erdbebens und die Menschen in dem von Krieg verwüsteten Land hat bei der Stadtverwaltung Nettetal schon zu einigen Anfragen von Syrern geführt, die als Asylsuchende in Nettetal leben. „Sie haben gefragt, was sie tun können, um verletzte oder erkrankte Familienangehörige nach Deutschland zu holen“, berichtet Ina Prümen-Schmitz, Leiterin des Fachbereichs Soziales. Das Ansinnen ist jedoch so gut wie aussichtslos. Damit ein Verwandter kommen kann, müsste in Deutschland eine Erklärung abgegeben werden, dass man sowohl für die Kosten des Lebensunterhalts, der Unterkunft und einer medizinischen Versorgung aufkommen wird. Asylsuchende, die vom deutschen Staat finanzielle Hilfe bekommen, dürfen solchen Erklärungen nicht abgeben, so Prümen-Schmitz. Und auch andere Personen können sich die mit der Verpflichtungserklärung übernommenen hohen Kosten kaum leisten. Zudem können Syrer im eigenen Land keine Visa für Deutschland beantragen. Die deutsche Botschaft im syrischen Damaskus ist geschlossen, die nächstgelegenen geöffneten sind im Libanon, in Jordanien und Ankara. Dorthin zu gelangen, schaffe kaum einer, sagt Ionannidis. Allenfalls würden sich die Menschen in die Hände von Schlepperorganisationen begeben, in der Hoffnung, nach Europa zu gelangen.