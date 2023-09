Titel für Sportler aus Nettetal Nettetaler Highlander bei WM erfolgreich

So haben die Nettetaler in Neuendorf stolz die deutschen Farben und das Nettetaler Vereinslogo vertreten. Begleitet von vielen Vereinsmitgliedern traten die Frauen und die Männer natürlich im Kilt an. Bei der WM waren Dutzende Nationen aus der ganzen Welt vertreten, 150 Aktive aus Kanada, USA und sogar aus Griechenland. Das Wetter bescherte den Athleten brütende Hitze bei der Ankunft am Donnerstag. Dann folgten schlimme Unwetter am Freitag, erinnert sich Stickelbrock: „Das war eine reine Katastrophe, vor allem für den Veranstalter. Die Stände wurden zum Teil verwüstet durch Hagel. Von 36 Grad ging es blitzschnell runter auf 15 Grad.“ Aber auch auf schlechtes Wetter hatten die Nettetaler sich mit viel Training bei schlechtem Wetter vorbereitet. Und so gab es auch einige Erfolge.