Schottische Disziplinen in Nettetal : Bei den den Highland-Games kann man Spitzensport erleben

Bei den Highland-Games am Kölsumer Weg in Lobberich werden Gewichte und Baumstämme geworfen. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Lobberich Der Kölsumer Highland Games Verein lädt nach zwei Jahren Pause nun wieder zu Highland-Games ein. Was die Besucher auf der Wiese in Lobberich erwartet.

Auf der Wiese am Kölsumer Weg in Lobberich fliegen am Sonntag, 14. August, wieder Gewichte, Steine und Baumstämme. Hintergrund dafür sind die Highland-Games des Kölsumer Highland Games Vereins. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause verwandelt sich dafür das sonst ruhige Plätzchen wieder zu einem Veranstaltungsgelände mit einem großem Wettkampf-Areal in der Mitte. Besucher können sich auf Spitzensportler freuen, die auf dem Feld stehen und sich den schottischen Disziplinen vom Hammerwurf über den Gewichtsweit- und Gewichtshochwurf bis hin zum Baumstammwerfen stellen.