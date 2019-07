Diamantenes Priesterjubiläum : 60 Jahre Priester aus Leidenschaft

Vor 20 Jahren ist Hermann Josef Klumpen als Pensionär in sein Elternhaus in Tönisvorst zurückgekehrt. Foto: GdG Kempen-­Tönisvorst. Foto: GdG Kempen-Tönisvorst

Breyell Hermann Josef Klumpen feiert Diamantenes Priesterjubiläum. Unter anderem war er Pfarrer in Breyell. Die Pfarrgemeinde St. Lambertus Breyell lädt zu einem Dank-Gottesdienst ein.

Pfarrer Klumpen blickt auf ein langes und, wie er sagt, erfülltes Leben zurück. Höhepunkte waren für ihn die Priesterweihe im Juli 1959 im Aachener Dom und die Primiz, also die erste Messe nach der Priesterweihe in der Heimatgemeinde. „Der ganze Rathausplatz war schwarz vor lauter Menschen“, erzählt der 88-Jährige. Nach Stationen als Kaplan in Krefeld-Oppum, Rheydt-Pongs, Viersen-Rahser sowie Aachen und nach 25 Jahren als Pfarrer in Breyell ist Klumpen vor 20 Jahren als Pensionär in sein Elternhaus in Tönisvorst zurückgekehrt. Seinen aktiven Dienst hat der Senior vor zwei Jahren aufgegeben.