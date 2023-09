Ferienstart und langes Wochenende ADAC warnt vor Staus Richtung Niederlande

Der ADAC und die Polizei rechnen am kommenden Wochenende wieder mit verstärktem Reiseverkehr und Staus auf den Autobahnen 61 und 52 durch das Grenzland in Richtung Venlo und Roermond. Grund sind nicht nur die Herbstferien, die am Samstag, 30. September, beginnen, sondern auch der anstehende Feiertag am kommenden Dienstag, 3. Oktober: Der ADAC geht davon aus, dass viele den Brückentag am Montag ebenfalls frei nehmen werden und dann das verlängerte Wochenende für einen Kurzausflug ins Nachbarland nutzen werden.