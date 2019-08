Ehejubiläum : Bei Pommes rot-weiß verliebt

Schaag Herbert Steinraths und Wiltrud, geborene Stroetges, aus Schaag feiern ihre Goldene Hochzeit.

Herbert Steinraths wurde am 10. Dezember 1947 in Breyell geboren, besuchte dort die Volksschule, ergriff den Beruf des Elektrikers und war bei den Bayer-Werken tätig. Danach machte er sich als Versicherungs-Kaufmann selbstständig und übernahm vom Vater die Viktoria-General-Agentur.

Wiltrud Stroetges, geboren am 19. Februar 1950 in Breyell, besuchte auch dort die Volksschule und absolvierte eine Lehre bei Porzellan Funcke in Lobberich. Anschließend wechselte sie zur Commerzbank, danach war sie 14 Jahre im Schuhhaus Allertz in Kaldenkirchen tätig.