Henriette Ramackers feiert runden Geburtstag : 100-jährige schätzt Geselligkeit und „Mensch ärgere dich nicht“

Lobberich Die Lobbericherin Henriette Ramackers ist am 16. September 100 Jahre alt geworden. Sie liebte reisen, schätzt heute noch Geselligkeit und Gesellschaftsspiele.

Die Lobbericherin Henriette Ramackers ist am 16. September 100 Jahre alt geworden. Die Seniorin ist in Lobberich als einziges Kind eines Färbers und einer Schneiderin aufgewachsen, besuchte dort die Katholische Volksschule und absolvierte eine Weber-Lehre.

„Henny ist sehr familienverbunden, sie kümmerte sich damals oft um ihre drei Enkelkinder. Heute sind noch sieben Ur-Enkelkinder hinzugekommen“, erzählt Schwiegersohn Anselm Oßenkamp. Die Lobbericherin hielt immer engen Kontakt zu ihrer Verwandtschaft, auch zu ihren Cousinen und Cousins in England, die sie noch bis vor wenigen Jahren regelmäßig besuchte. Das Reisen war ihre Leidenschaft: Die schönsten Urlaube verbrachte sie in der Türkei, Bulgarien, Amerika und natürlich in England.