Nachruf : SPD-Politiker Heinz Kamps ist tot

Heinz Kamps, SPD-Politiker aus Lobberich, ist gestorben. Foto: Busch, Franz-H. jun. (bjun)

Lobberich Heinz Kamps ist am Freitag im Alter von 87 Jahren verstorben. Heinz Kamps war mehr als 50 Jahre Mitglied in der SPD und hat große Verdienste in der Kommunalpolitik. Von 1989 bis 1994 war er der bisher einzige Ortsvorsteher, den die SPD jemals stellen konnte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mehrfach hat „das Urgestein der Nettetaler SPD“ seinen Wahlkreis in Lobberich in direkter Wahl gewonnen. Sein Schwerpunkt im Stadtrat lag im Planungsbereich und in der Sozialpolitik. Mehrere Jahre war er auch Vorsitzender des Sozialausschusses. Beruflich war er Postbeamter und viele Jahre Personalratsvorsitzender des Postamtes Viersen. Mit seiner vor fast zehn Jahren verstorbenen Frau Gertrud hat er die Seniorenarbeit der SPD Nettetal ins Leben gerufen und bis fast zum Schluss betreut. Vielen Menschen stand Heinz mit Rat und Tat zur Seite. Seine Tür war immer offen für Leute mit Sorgen und häufig konnte er helfen. Zu seinen Hobbies zählte die Pflege seines riesigen Gartens, aber auch Weinproben mit Weinen aus der Pfalz, und das Wandern in den Bergen. hb/Foto: Busch

(hb)