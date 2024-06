Heimatreporter Nettetal Eine Projektwoche und drei Gärten

„Gemeinsam stark für unsere Erde“: Unter diesem Motto konnten rund 200 Kinder der Schule am Königsbach die Projekttage erleben. Gestartet wurde jeden Morgen mit Liedern zum Umweltschutz. Danach ging es für die Schüler der KGS Kaldenkirchen und Leuth in die unterschiedlichen Projektgruppen. Sie konnten etwa einen Kistengarten bauen, Kunst aus gesammeltem Müll fertigen, mehr über die sinnvolle Nutzung von Essensresten erfahren oder Schokocreme ohne Palmöl herstellen. Andere studierten ein Mini-Musical über Umweltschutz ein. Die Klimareporter der Jahrgangsstufen 1 und 2 waren überall im Schulgebäude für einen Film unterwegs. „Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ein wichtiges Leitbild unserer Schule“, erklärt Schulleiterin Eva Kaphengst. So sei an beiden Standorten je ein Schulgarten angelegt worden, in dem die Kinder viele schöne, wichtige Erfahrungen zu Natur, Nachhaltigkeit und Umweltschutz sammeln könnten. Zudem unternehme man regelmäßig Ausflüge zum Naturschutzhof, in den Wald, zum Imker und zum Apfelbauern. Was die Schüler gemacht hatten, präsentierten sie am letzten Tag Eltern und Großeltern. Diese betrachteten etwa die Kunstwerke und applaudierten beim Mini-Musical. Die beiden Fördervereine kümmerten sich um das leibliche Wohl der Besucher. Das positive Fazit der Schulleiterin: „Die Projekttage und der gemeinsame Abschluss waren ein voller Erfolg.“