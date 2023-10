Auszeichnung in Nettetal Das sind die Gewinner des Heimatpreises

„Heimat ist Ausdruck enger Verbundenheit gegenüber des Lebensraumes und der eigenen Wohnung. Durch die heutigen Kriege, Verfolgung von Minderheiten, Hungersnöte und Armut in der Welt sind sehr viele Menschen auf der Flucht, um sich vor den Gräueltaten und den Katastrophen, die sie bedrohen, zu schützen. Um ihr Leben und das ihrer Familien zu retten, verlassen sie ihre Heimat. Das alles ist der Flüchtlingshilfe in Nettetal sehr bewusst“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Harald Post in seiner Laudatio auf den ersten Preisträger. Die Flüchtlingshilfe nehme sich den Schicksalen der Flüchtlinge an. „Die fremden Menschen hier haben ihre Heimat aufgegeben, um eine neue Heimat zu finden. Diesen Prozess unterstützt die Flüchtlingshilfe in dem sie für Integration, Findung von Unterkunft, Kleidung und das Erlernen der deutschen Sprache sorgt.“ Die Flüchtlingshilfe kann sich über 2500 Euro Preisgeld freuen. Geld, das nun in erster Linie in den Sprachunterricht fließen soll, wie Vorstandsmitglied Wilfried Minderbroecker informierte.