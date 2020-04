Corona-Krise in Nettetal : Heilmittelerbringer leiden unter Krise

Corona-Krise in Nettetal

Physio- und Ergotherapeuten am Nettetaler Krankenhaus bleiben die Patienten weg.

Ob Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden oder Podologen – unter den Heilmittelerbringern wächst in diesen Tagen allerorts die Verzweiflung. So auch bei Nette-Vital im Städtischen Krankenhaus Nettetal. „Wir sind systemrelevant und bleiben daher für unsere Patientinnen und Patienten vor Ort“, sagt Klaus Schmitz, Betriebsleiter von Nette-Vital. Jedoch ist die Liste der abgesagten Termine inzwischen länger als die der Patienten, die zur Physio- oder Ergotherapie kommen. Grund ist die Corona-Krise. Die restlichen Aktivitäten wie Reha-Sportgruppen sind ohnehin bereits eingestellt worden. Zahlreiche Patienten sagen aus Angst vor Kontakten in der Corona-Welle ihre Termine ab, besonders die, die zur Risikogruppe gehören. Und dazu gehören laut Schmitz die meisten der Patienten. Andere gehen davon aus, dass Physio- und Ergotherapiepraxen aufgrund des verhängten Kontaktverbotes geschlossen haben. „Selbst Ärzte verordnen teilweise keine medizinisch notwendige Therapie, da sie sich unsicher sind, ob zur Zeit noch Behandlungen erfolgen“, weiß Schmitz. Er betont weiter, dass alle Behandlungen mit Verordnung oder Rezept erfolgen können.