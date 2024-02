Literaturpreisträger aus Nettetal Dinçer Güçyeter sieht seine Familie bedroht – und reagiert souverän

Der oder die Täter müssen irgendwann in der Nacht gekommen sein. Am Abend des 19. Februars hatte Dinçer Güçyeter sein Auto abgestellt, am nächsten Morgen, gegen 7 Uhr, entdeckte er: Eine Seitenscheibe war eingeschlagen worden. Kann jedem passieren? Im Prinzip ja. In diesem Fall spricht allerdings einiges dafür, dass andere Motive als blinde Zerstörungswut dahinter stehen. Am Haus, in dem die Familie des Sohnes anatolischer Eltern wohnt, wurde vor einigen Monaten von Unbekannten die Hausnummer abmontiert, Glasscherben lagen vor der Tür. „Was mich sehr irritiert hat: Es geschah am gleichen Tag wie der Anschlag in Hanau vor vier Jahren“, sagt Güçyeter über die Beschädigung seines Autos.