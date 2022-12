Zwischenbilanz der Aktion in Nettetal Ein Haftbefehl bei Razzia in Leiharbeiter-Unterkünften

Die Razzia in drei Hinsbecker Unterkünften für Leiharbeiter in der Nacht des 12. Dezember ist von den Behörden seit dem Frühsommer vorbereitet gewesen. In den Wochen vor der Kontrolle habe es dann auch regelmäßig Videokonferenzen gegeben, berichtete Bürgermeister Christian Küsters jetzt dem Stadtrat. Küsters war in der Nacht selbst in Hinsbeck, als dort Verterter niederländischer, polnischer und deutscher Behörden drei Leiharbeiter-Unterkünfte kontrollierten. Eine Hundertschaft der Polizei, die Kripo und Steuerfahnder seien neben Mitarbeitern der Stadt Nettetal ebenfalls im Einsatz gewesen, sagte der Bürgermeister.