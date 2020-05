Engagement in Nettetal : Angehende Abiturientin näht Masken für ihre Mitschüler

Clara Michels mit einer ihrer selbstgenähten Masken. Foto: WJG

Nettetal Ob an der Schule oder im Unternehmen: Die seit Montag in Nordrhein-Westfalen geltende Maskenpflicht weckt auch die Kreativität vieler Menschen in der Stadt Nettetal.

Seit Montag gilt in NRW die Maskenpflicht beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. „Als ich davon hörte, dass es eine Maskenpflicht geben soll, dachte ich sofort daran, dass ja einige der Abiturienten aus diesem Jahr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommen“, sagt Clara Michel, Schülerin der Jahrgangsstufe Q1 am Werner-Jaeger-Gymnasium. „Ich habe auch erfahren, dass in der letzten Woche, als der Unterricht für die Q2 startete, noch nicht alle eine Maske hatten.“ Also hat sie Schulleiter Andreas Kries angeschrieben und ihm vorgeschlagen, selbstgenähte Masken an die Lernenden des Abschlussjahrgangs zu verkaufen. Er sei schnell von der Idee angetan gewesen. „Ich finde es toll, dass sich unsere Schüler für einander engagieren“, sagt Kries.

Nähen ist schon seit Längerem ein Hobby der 17-Jährigen, das sie durch die aktuelle Situation wieder für sich entdeckt hat. Clara schlägt mehrere Fliegen mit einer Klappe, denn „einen kleinen Aufschlag nehme ich neben dem reinen Materialwert schon“, sagt sie. „Das Geld kommt unserer Stufenkasse zugute, mit der wir unter anderem unsere Ausgaben für das Abi-Jahrbuch finanzieren.“ So fanden ihre Masken schon regen Zuspruch.

Um Masken und Schule geht es auch der Horst Müller Abbruch GmbH aus Nettetal. Sie hat der Johannes-Kepler-Realschule in Viersen-Süchteln gratis mehr als 200 Mundschutz-Masken zur Verfügung gestellt, darunter auch hochwertige FFP-2-Masken.

„Die aktuelle Situation ist für uns alle eine Herausforderung. Gerade wenn es um Schutzmaßnahmen geht, ist es für den ein oder anderen aus verschiedensten Gründen schwer, sich beispielsweise Masken zu besorgen. Dort möchten wir ansetzen. Unsere Firma sieht sich gerade hier in der Verantwortung zu helfen“, sagt Susanne Ropohl vom Unternehmen. „Wir haben die angebotene Unterstützung gerne angenommen und bedanken uns im Namen der Schulgemeinschaft“, erklärt dazu Schulleiter Thomas Küpper.

