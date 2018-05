Nettetal: Gymnasiasten messen Grundwasserspiegel

Nettetal Unterricht auf der grünen Wiese erhielten jüngst die Schülerinnen und Schüler des Werner-Jaeger-Gymnasiums. Im Rahmen eines Projektkurses hatten sie in verschiedene naturwissenschaftliche Berufe hinein schnuppern können.

Die Schüler - aufgeteilt in zwei Gruppen - bestimmten an verschiedenen Messstellen auf dem Gelände den Grundwasserspiegel. "Bei diesem Messverfahren mit dem kann man die Ergiebigkeit eines Brunnens messen", sagte Steuck. So könne man beispielsweise feststellen, ob ein Brunnen über viele Ablagerungen verfügt. In diesem Fall müsse man diesen reinigen, entweder bürsten oder molchen. Der Versuch wird mit einem sogenannten Kabellichtlot durchgeführt: Dabei leuchtet eine Lampe auf, sobald das Maßband mit Wasser in Berührung kommt. Jede Minute kontrollierte Sahar (17) auf diesem speziellen Maßband das Ergebnis, dieses hielt Anna (16) schriftlich in einer Tabelle fest. Der Anfangswert zeigte den Ruhepegel und betrug 17,58 Meter. "Nach den ersten 15 Minuten beträgt der Wert 19,34 Meter, sinkt dann nach den zweiten 15 Minuten wieder auf 17,68 Meter", sagte Anna.